Skyforge: MMORPG für Playstation 4 angekündigt

Wer auf der Playstation 4 gerne MMORPGs spielt, der bekommt bald ein weiteres Spiel zur Auswahl. Skyforge wird in diesem Frühjahr für Sonys Konsole erscheinen.

Die Konsolenfassung wird sich auf dem aktuellsten Stand befinden, alle Updates der PC-Version erhalten und damit eine ausgereifte MMO-Erfahrung bieten, deren Steuerung an den Controller angepasst ist. Das Onlinespiel versetzt euch in ein ungewöhnliches Szenario, in welchem Science Fiction auf Fantasy trifft. Nachdem der Gott der Welt Aelion verschwand, versuchen außerirdische Götter den Planeten zu erobern. Nur ihr steht diesen Invasionen im Weg und wollt es durch eure Aktionen selbst zu einer Gottheit und damit zum neuen Beschützer Aelions bringen. Dabei nehmt ihr es nicht nur mit den Monstern auf, welche die Welt angreifen, sondern messt euch zudem mit anderen Spielern in PvP-Gefechten.

Das Entwicklerstudio Allods Team erklärt, dass ihr bei einer Vorbestellung das exklusive Paket der Unsterblichkeit erhaltet, sobald Skyforge veröffentlicht ist. Dieses Paket bietet euch exklusive Kostüm-Gegenstände, um euren Helden zu individualisieren. PS+-Spieler bekommen überdies beim ersten Login weitere kosmetische Gegenstände. Das Paket der Unsterblichkeit ist auf der offiziellen Playstation-4-Skyforge-Seite bei Anmeldung mit dem PSN-Account verfügbar. Der kostenlose Download des MMORPGs Skyforge wird ab diesem Frühjahr zur Verfügung stehen, weitere Informationen sollen folgen.