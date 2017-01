Skate 4: EA-Community-Manager gibt Hinweis auf Twitter

Wer sich lieber auf das digitale Rollbrett wagt, statt den Asphalt der realen Welt zu küssen, hatte in den vergangenen Jahren wenig zu lachen. Hatte der ehemalige Genre-Primus Tony Hawk's Pro Skater zuletzt im Jahr 2015 mit seinem technisch unausgereiften fünften Teil enttäuscht, hat die Skate-Reihe aus dem Hause Electronic Arts nun schon seit ihrem dritten Spiel aus dem Jahr 2010 nichts von sich hören lassen. Nun gibt es aber offenbar einen deutlichen Hoffnungsschimmer für Freunde der etwas realistischeren digitalen Skateboard-Unterhaltung: Auf Twitter hat der EA-Community-Manager Daniel Lingen eine kurze, aber mehr als eindeutige Nachricht rausgeschickt:



Was das heißt? Nun, dass da wohl ein vierter Teil der beliebten Sportspielreihe kommen soll, ist naheliegend. Ob sich das Spiel allerdings noch in der Planung, oder gar bereits in der Mache befindet, ist unklar - und damit ebenfalls, wann wir also tatsächlich mit einem Skate 4 rechnen können. Zu handfesten Informationen ließ sich Lingen auf Twitter bislang jedenfalls nicht hinreißen. Es ist dabei nicht der erste Hinweis hinsichtlich eines vierten Teils der Skate-Reihe: Bereits vor fast genau einem Jahr war ein Bild im Netz aufgetaucht, dass Rollbrett-Enthusiasten hatte aufhorchen lassen. Für zukünftige Informationen zu dem möglicherweise kommenden Skate 4 haltet ihr auch weiterhin unsere Skate-Themenseite im Blick.

Via Dualshockers