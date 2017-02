Skate: Doch kein vierter Teil? EA erteilt Fans eine Absage

Lässt Electronic Arts ein einem vierten Teil der Skate-Reihe arbeiten? Erst kürzlich wurde diese Hoffnung vieler Fans jedenfalls durch eine Twitter-Nachricht von EA-Community-Manager Daniel Lingen befeuert. Doch wie sich nun herausstellt, müssen sich Rollbrett-Enthusiasten wohl noch eine ganze Weile gedulden, wenn es um ein neues Skate-Spiel geht - wenn es denn überhaupt dazu kommen wird. EA-CEO Andrew Wilson ließ nämlich nun gegenüber Investoren verlauten, dass EA derzeit kein Skate-Spiel produziere. Wie Wilson scherzhaft hinzufügte, sei dies eine große Enttäuschung für EA-CFO Blake Jorgensen, der offenbar ein großer Fan der Skate-Reihe ist.

Und damit ist er nicht alleine: Die ersten drei Teile der Skate-Reihe hatten in den vergangenen Jahren durchaus eine Fanschar entwickelt, und sich mit ihrem realistischeren Ansatz für viele Spieler als echte Alternative zur ohnehin schwächelnden "Tony Hawk's Pro Skater"-Reihe gemausert. Die hatte zuletzt im Jahr 2015 mit dem technisch stark unausgereiften Tony Hawk's Pro Skater 5 enttäuscht. Mit Skate 3 erschien der bis dato letzte Teil der Skate-Reihe allerdings im Jahr 2010 - gut sieben Jahre ist es also her, dass sich Fans der Serie wieder aufs digitale Rollbrett stellen durften. Ob es dabei bleibt, oder ob doch irgendetwas hinter dem Tweet des EA-Community-Managers steckt, erfahrt ihr auch in Zukunft über unsere Skate-Themenseite.

Quelle: Gamespot