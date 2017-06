Sin City: Serie zum Kultcomic geplant

Wer auf einen dritten Teil der Sin-City-Filmreihe wartet, der kann nun damit aufhören. Denn TWC/Dimension arbeiten derzeit an einem Reboot in Form einer TV-Serie.

Die Serie soll sich einerseits eng an die Comic-Vorlange von Autor Frank Miller halten, doch es soll auch ein frischer Wind wehen. Glen Mazzara, bekannt für die Serien The Shield, The Walking Dead und The Omen soll die Serie etwas aufpeppen. Als Regisseur steht bereits Len Wiseman fest, bekannt durch Sleepy Hollow und Lucifer. Als Produzenten fungieren Frank Miller, Glen Mazzara, Len Wiseman sowie Bob und Harvey Weinstein.

Die Serie soll sich von den Filmen distanzieren und sich um neue Charaktere drehen. Auch wird die Serie nicht zur selben Zeit spielen wie die Filme. Offenbar haben schon mehrere TV-Netzwerke Interesse angemeldet, Sin City ausstrahlen zu dürfen. Ein Starttermin sowie Details zu Schauspielern werden noch bekannt gegeben.

