Nach Silent Hills: Kojima ist zu ängstlich für Horrorspiele

Mit Death Stranding hat Kultentwickler Hideo Kojima ein recht mysteriöses Projekt in Arbeit, doch dass es im fertigen Spiel allzu gruselig zugehen wird, davon ist nicht auszugehen. Gegenüber IGN erklärte Kojima nämlich kürzlich in einem Interview, dass es einfache Gründe für seine Aversion gegen Horror gibt. "Ich bekomme sehr leicht Angst", so Kojima, der Vergleiche zu großen Namen der Filmgeschichte zieht: "Das trifft auch auf Alfred Hitchcock und Steven Spielberg zu. Weil die leicht Angst bekommen, weil ich leicht Angst bekomme, ist es tatsächlich sehr leicht für uns, etwas Furchteinflößendes zu kreieren, denn wir wissen, was Angst macht."

Dass Kojima tatsächlich ein Verständnis für das Furchteinflößende hat, ließ er ebenfalls im Interview durchscheinen: Die effektivste Methode, den Leuten Angst einzujagen, sei laut Kojima, ihnen etwas zu zeigen, das leicht vom Gewöhnlichen abweicht. "Es ist etwas anders, aber sie wissen auf den ersten Blick nicht, was ihnen daran ungewöhnlich erscheint. So etwas verwirrt den Verstand, und wirkt nervenaufreibend für den Betrachter", erklärt Kojima. Auch das Element des "Unbekannten" könne sehr furchteinflößend sein. Ein Paradebeispiel dafür sei der erste Alien-Film von Ridley Scott, in dem wir die namensgebende Kreatur über weite Strecken hinweg nicht richtig zu sehen bekommen.

Dass Kojima, der vor seinem aktuellen Projekt selbst noch am eingestampften Horrorspiel Silent Hills gearbeitet hatte, trotz seiner Expertise auf dem Gebiet keine Lust mehr auf Horror hat, begründet er ganz einfach: "[Ich] stelle mir permanent furchterregende Situationen vor, ich bekomme schlechte Träume davon." Kein Horror also für Death Stranding, scheint es - zumindest mit mysteriösen Elementen geht das Spiel nach bisherigen Eindrücken aber nicht allzu sparsam um. Für weitere Neuigkeiten hinsichtlich Death Stranding besucht ihr auch weiterhin unsere Themenseite.

Quelle: IGN via Gamespot