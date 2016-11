Kurz vor Release hat Daedalic Entertainment heute eine spielbare Demoversion zu Silence: The Whispered World 2 auf Steam veröffentlicht. Der Download bringt etwas mehr als 3 Gigabyte auf die Waage. Zum genauen Umfang ist bislang nichts bekannt. Am 15. November, also schon nächsten Dienstag, erscheint Silence: The Whispered World 2 dann auch als Vollversion. Und zwar nicht nur, wie noch der Vorgänger, für den PC, sondern auch für PS4 und Xbox One.

Besagter Vorgänger, also The Whispered World (1), entpuppte sich 2009 als wahre Adventure-Perle, trotz einiger nicht zu leugnender Mängel. Ob der Nachfolger das hohe Niveau zu halten vermag, oder vielleicht sogar noch einen draufsetzen kann, erfahrt ihr in unserem bereits auf der Webseite verfügbaren Test zu Silence: The Whispered World 2. Zumindest in grafischer Hinsicht wurde ein gewaltiger Schritt nach vorne gemacht, so viel sei vorab schon verraten.

Quelle: Steam