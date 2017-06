Das Entwicklerstudio Portalarium ist derzeit auf der Suche nach Investoren und hat hierfür eine neue Aktienkapitals-Crowdfunding-Finanzierung über die Seite Seed Invest gestartet.

Auf dieser Seite war zu lesen, dass die "Software" in diesem Juli veröffentlicht wird. Viele Fans des Spiels waren daraufhin verwirrt, befindet sich Shroud of the Avatar momentan nicht in einem Zustand, den man als "fertig" ansehen kann. Nach einigen Diskussionen erklärte Firmengründer Richard Garriott jetzt, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe. Das Spiel wird nicht im Juli veröffentlicht. Gemeint war, dass im Juli die Storyline des RPGs fertig ist, der eigentliche "Launch" folgt später in diesem Jahr.

Auf der Seed Invest Website wurde die entsprechende Stelle inzwischen angepasst. Dort ist nun zu lesen, dass die "Software" zwischen Juli und November veröffentlicht wird. Nach diesem Release will sich das Entwicklerstudio dann den Arbeiten an Episode 2 des Rollenspiels widmen. Diese wird einen neuen Kontinent sowie neue Quests und einige weitere Features mit sich bringen. Die gesamte Story des Spiels erstreckt sich über fünf Episoden, die im Abstand von jeweils etwa 18 Monaten erscheinen sollen.

Doch zunächst einmal muss Shroud of the Avatar Episode 1: Forsaken Virtues überzeugen, wenn es später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Quelle: Ultima Codex