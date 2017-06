Regelmäßig veranstaltet das Entwicklerstudio Portalarium sogenannte Telethons. Bei den meist 12-stündigen Live-Veranstaltungen soll Geld für die weitere Entwicklung des Rollenspiels Shroud of the Avatar eingenommen werden.

Jeder Telethon bringt dem Studio rund 100.000 Dollar ein. Geld, das die Zuschauer spenden und damit Ingame-Items freischalten. Der Sommer-Telethon Teil 1 fand am 31. Mai statt und es konnten dieses Mal rund 115.000 Dollar eingenommen werden. Während des Events wurde viel über das Spiel erzählt. Kurioserweise sollen sowohl ein Teil der Haare von Ultima-Erfinder Richard "Lord British" Garriott als auch der Bart des Produzenten Starr "Darkstarr" Long als Reliquien verkauft werden. Das Geld fließt ebenfalls in die weitere Entwicklung des Spiels. Schon vor einiger Zeit verkauften beide ihr Blut als Reliquien.

Zudem wurde angekündigt, dass Portalarium Investoren sucht. Und zwar über die Website Seed Invest. Dort kann sich jeder einen Anteil am Unternehmen kaufen und bekommt bei Erfolg auch etwas Gewinn ausgeschüttet. Auch dieses Geld wird für die Entwicklung von Shroud of the Avatar verwendet. Allem Anschein nach ist das auch dringend nötig. Denn während auf der offiziellen Website des Spiels angegeben wird, das bisher 11,6 Millionen Dollar von den Spielern eingenommen wurden, erklärt man auf der Website von Seed Invest, dass zum Zeitpunkt 17. Mai noch rund 528.000 Dollar in der Kasse des Unternehmens waren. Mit dem Telethon hoffte man, dies um etwa 100.000 Dollar steigern zu können, was ja auch geklappt hat.

Die Website von Seed Invest stellt das RPG noch einmal genauer vor. Doch die Wortwahl hierbei verwunderte viele Fans. Denn dort ist die Rede von einem MMORPG, während auf der Seite der Kickstarter-Kampagne aus dem Jahr 2013 zu lesen ist, dass Shroud of the Avatar zwar ein Multiplayer-Spiel, aber kein MMORPG werden soll. Außerdem ist die Rede von Entscheidungen und Konsequenzen, welche die Spielwelt beeinflussen sollen und davon, dass Spieler Handelsrouten eröffnen und Städte belagern können. Von all diesen Dingen ist allerdings in der aktuellen Early-Access-Version nichts zu sehen.

Interessant ist auch, dass die Seed-Invest-Seite ein Releasedatum des Spiels angibt: Den Juli 2017. Damit würde die Veröffentlichung des Rollenspiels kurz bevor stehen. Im offiziellen Forum meldete sich inzwischen der Community Manager hierzu und erklärte, dass die Story für Episode 1 im Juli starten würden, doch das wäre noch nicht der eigentliche Release des Spiels. Auf Seed Invest dagegen steht, dass die "Software", also das Produkt, an dem Portalarium derzeit arbeit, im Juli veröffentlicht wird. Die Situation ist also eher etwas verwirrend.

Quelle: Shroud of the Avatar Sommer Telethon