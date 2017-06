Die Entwicklung des MMORPGs Shroud of the Avatar, das eigentlich als Mischung aus Single-Player-RPG und Online-Rollenspiel angekündigt wurde, zieht sich weiter in die Länge.

Um die Entwicklung weiter finanzieren zu können und das Entwicklerstudio Portalarium von einem reinen Entwickler zu einem Publisher zu machen, wurde vier Jahre nach der Kickstarter-Kampagne eine neue Crowdfunding-Kampagne über SeedInvest gestartet. Über diese können sich Investoren eine Beteiligung am Unternehmen erkaufen und erhalten dafür exklusive Ingame-Gegenstände.

Doch diese Kampagne läuft bisher nur sehr schleppend. Bis Anfang August sollen 2 Millionen Dollar zusammenkommen, bisher wurden noch nicht einmal 100.000 Dollar erreicht. Daher startete Richard "Lord British" Garriott jetzt einen weiteren Aufruf, sich doch an der Crowdfunding-Kampagne zu beteiligen. Die Entwicklung des Spiels würde jetzt einen sehr interessanten Stand erreichen. Fast alle Ziele der Kickstarter-Kampagne plus noch einige Extras hätte man erreicht. Die Finanzsituation würde so aussehen, dass man genug Geld für etwa sechs weitere Monate Entwicklung habe. Wer sich an der SeedInvest-Kampagne beteiligen will, der bekommt die Möglichkeit, ein Teil des Unternehmens zu werden. Allerdings gibt es keine Garantien, dass Shroud of the Avatar überhaupt fertiggestellt wird.

Derzeit wird das Spiel als Buy2Play-Titel im Early Access verkauft. Es gibt einen optionalen Item-Store, über den sich Spieler Häuser, ganze Spieler-Städte und Deko-Gegenstände gegen echtes Geld kaufen können. Dies, zusammen mit den vierteljährlichen "Telethon"-Spendenaufrufen würde laut Garriott derzeit die monatlichen Kosten decken. Doch jetzt wird darauf hingewiesen, dass dies alles nicht reichen könnte. Daher behält sich das Unternehmen vor, noch weitere Crowdfunding-Kampagnen zu starten und sogar, das Bezahlmodell des Spiels umzustellen. Noch gibt es keine konkreten Pläne, doch sollte es nötig werden und der Markt es wünschen, wäre eine Umstellung auf ein Abo- oder auch Free2Play-Modell möglich.

Hinzu kommt, dass derzeit nur die erste Episode von Shroud of the Avatar entwickelt wird. Geplant sind allerdings fünf. Deren Entwicklung muss ebenfalls finanziert werden. Derweil reißt die Kritik am Spiel nicht ab, das für viele nicht mehr das Spiel ist, welches während der Kickstarter-Kampagne angekündigt wurde (obwohl die Entwickler das Gegenteil behaupten) und es schlicht ein reines Grinding-Spiel mit Housing-Komponente ist. Auch die Reviews über Steam sind alles andere als positiv.

