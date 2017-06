Nicht erst seit dem Start der neuen Crowdfunding-Kampagne für das Online-Rollenspiel Shroud of the Avatar zeigen sich viele Spieler enttäuscht. Für nicht gerade wenige hat sich das RPG in eine Richtung entwickelt, welche nur noch wenig mit dem gemeinsam hat, was während der Kickstarter-Kampagne im Jahr 2013 angekündigt wurde.

Schon seit Jahren hagelt es Kritik an dem Spiel, das sich laut der Meinung vieler Spieler immer weiter weg von dem "Single-Player-RPG mit der Option online zu spielen" und hin zu einem MMORPG mit der Option offline zu spielen entwickelt. Nun wurde ein Adventure im Stil der altehrwürdigen Lucasfilm-Spiele veröffentlicht, welches von "Fans" produziert wurde und den Entwicklungsprozess und die Veränderungen auf die Schippe nimmt, welche Shroud of the Avatar bisher durchlebt hat. Das Adventure könnt ihr euch kostenlos herunterladen, solange es verfügbar ist. Denn es ist durchaus möglich, dass Portalarium noch rechtliche Schritte einleitet. Im Adventure wurden die Entwickler von einem mysteriösen Meteoriten beeinflusst, all die Änderungen am Spiel vorzunehmen und sich immer weiter von dem bei der Kickstarter-Kampagne angekündigten RPG zu entfernen.

Nachdem es bei einem Auftritt des Technical Directors Chris Spears im Reddit-Subforum von Shroud of the Avatar zu einer heftigen Diskussion kam, kündigte der Community Manager des Spiels außerdem an, dafür sorgen zu wollen, dass in Zukunft auf Reddit positiver über SotA geredet wird. Die Maßnehmen gegen Reddit scheinen inzwischen gefruchtet zu haben. Denn der Moderator des Subreddits kündigte an, stärker gegen unangemessene Kommentare im Subforum vorzugehen. Viele sehen nun ihre Meinungsfreiheit bedroht, was Shroud of the Avatar angeht.

Quelle: SotAEvil / Reddit