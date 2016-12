Shovel Knight: Prequel Specter of Torment für 2017 angekündigt

Indie-Entwickler Yacht Club Games hat während der Game-Awards-Show ein Prequel zu Shovel Knight angekündigt. Specter of Torment, so der (Unter-)Titel, erzählt eine völlig neue Geschichte und spielt an ebenfalls neuen Schauplätze. In Plague of Shadows erlebten die Spieler eine parallel zum Hauptspiel ablaufende Handlung. Die Hauptrolle spielt der titelgebende Specter Knight. Seine Mission besteht darin, die Order of No Quarter for The Enchantress zusammenzutrommeln.

Shovel Knight: Specter of Torment soll im Frühjahr 2017 für diverse Plattformen erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Im Sommer versprach Yacht Club, dass die beiden noch kommenden Erweiterungen mit Specter Knight und King Knight kostenlos für alle Besitzer von Shovel Knight erhältlich sein würden. Ob das noch der Fall ist, bleibt indes abzuwarten. In der Ankündigungsmeldung ist nämlich die Rede von einem "von Grund auf neu entwickelten Spiel" und einer "Standalone-Spielerfahrung". Das klingt nicht unbedingt nach (Gratis-)DLC. Im Anschluss könnt ihr euch den ersten Trailer zu Shovel Knight: Specter of Torment ansehen.