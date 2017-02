Das Rollenspiel Shiness: The Lightning Kingdom erscheint noch im 1. Quartal 2017. Zu einer genauen Terminangabe für den Release ließ sich Entwickler Enigami nicht hinreißen; und das obwohl wir Shiness kürzlich am PC selbst ausprobieren durften. Mit einer Gruppe von bis zu drei Helden gleichzeitig rekrutiert ihr insgesamt fünf kunterbunte Figuren, teils mit menschlichen, teils mit tierischen Zügen. Egal ob pelziger Freund oder Teenager im japanischen Anime-Stil: Alle Charaktere besitzen einen ganz eigenen Kampfstil und nutzen Fähigkeiten basierend auf vier Elementen wie Feuer und Blitz.

Shiness: Street Fighter trifft Furry-Fetisch - Anime-Rollenspiel für Fans (3) Quelle: Focus Home Interactive Je öfter der Spieler im Gefecht gegen Monster einen bestimmten Zauber verwendet, umso mehr verschiebt sich die Affinität des Recken in die entsprechende Richtung und umso mächtigere Skill aus diesem Segment darf er nutzen. Die anderen Elementar-Fähigkeiten verkümmern dagegen, wenn ihr sie nicht regelmäßig benutzt. Eine weitere Besonderheit von Shiness ist das Kampfsystem selbst. Zwar reist ihr mit euren Charakteren frei durch die großen Hub-Levels der Spielwelt, doch bei Feindkontakt tragt ihr das Gefecht in einer geschlossenen Arena aus - im Duell Mann gegen Mann. Selbst bei größeren Gegnergruppen steht euch immer nur ein Widersacher gleichzeitig gegenüber; ihr selbst dürft jederzeit ein anderes der drei Party-Mitglieder einwechseln.

Im späteren Spielverlauf wird dieser fliegende Wechsel wichtig, denn die Kämpfe arten in Präzisionsarbeit aus; wie in einem Prügelspiel à la Marvel vs. Capcom oder einem Action-Titel der Marke Devil May Cry löst ihr Spezialangriffe mit komplizierten Tasten-Kombos aus und müsst Gegenangriffe sekundengenau blocken. Das ist selbst für Gamepad-Akrobaten eine Herausforderung. Dazu gibt's kleine Umgebungsrätsel und jede Menge Dialoge mit NPCs: Shiness ist ein ausgewachsenes Rollenspiel mit Quests und mehreren Lösungsmöglichkeiten für viele Aufgaben - inklusive pazifistischer Option. Je nach unseren Entscheidungen bekommen wir eine von zwei Endsequenzen zu Gesicht.

Shiness: Street Fighter trifft Furry-Fetisch - Anime-Rollenspiel für Fans (7) Quelle: Focus Home Interactive Beim Charaktersystem dreht sich in Shiness: The Lightning Kingdom alles um die angelegten Items; Ausrüstungsgegenstände im Inventar sammeln Erfahrungspunkte und werden besser, wenn ihr sie oft benutzt und mit Upgrades versorgt. Der Umfang von Shiness wird mit 25 Stunden angegeben - nur für die Hauptstory. Die Spielzeit steigt auf rund 40 Stunden, wenn ihr auch noch alle Nebenquests absolviert.

Shiness: The Lightning Kingdom erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One. Ein ursprünglich geplanter Release für die Wii U ist inzwischen nicht mehr vorgesehen, möglicherweise folgt eine Umsetzung für Nintendo Switch.