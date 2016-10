Sherlock - Staffel 4: ​Neuer Trailer und Starttermin - im Januar geht's weiter

Wann startet die 4. Staffel von Sherlock? Jetzt gibt's endlich eine Antwort auf diese Frage zur BBC-Serie: am 1. Januar 2017. Den Starttermin für die kommende Sherlock-Staffel verrät der neueste Trailer zur nächsten Staffel mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman als Sherlock Holmes und Dr. John Watson. Das Video liefert natürlich auch reichlich Grundlagen für Spekulationen, worum es in der kommenden Staffel mit Gegenspieler Toby Jones geht. Hier gibt's den Trailer:



Am 1. Januar endet damit die lange Wartezeit für Fans der Serie. Die dritte Staffel wurde 2014 ausgestrahlt - und ließ Zuschauer mit allerlei offenen Fragen zurück, von denen bald hoffentlich zumindest einige beantwortet werden. Für die 4. Staffel Sherlock sind drei Folgen geplant, zumindest die Titel der ersten zwei stehen bereits fest: "The Six Thatchers" und "The Lying Detective". Ob es eine fünfte Staffel geben wird, ist derzeit unklar. Benedict Cumberbatch deutete kürzlich an, mit Sherlock könnte Schluss sein nach Staffel 4.