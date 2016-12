Shenmue 3: Vorbestellungen mit sehr großer Nachfrage

Man könnte meinen, dass Spieler sich immer mehr vor Vorbestellungen scheuen, wenn man das Feedback und die Kritik von enttäuschten Vorbestellern liest. Doch offenbar ist dem nicht so.

Das Entwicklerstudio Ys Net Inc. erklärt, dass die Nachfrage nach den am 15. November gestarteten Vorbestellungen des kommenden Action-Adventures Shenmue 3 sehr hoch wäre. Die Einnahmen durch die Vorbestellungen werden den Stretch Goals des Spiels hinzugerechnet, wodurch wieder einige neue Features ihren Weg in das Spiel finden sollten.

Entwickler Yu Suzuki arbeitet aktuell unermüdlich am Spiel und erklärte im Rahmen eines Kickstarter-Updates, dass er teilweise bis spät in die Nacht am Spiel werkelt, um sicherzustellen, dass es das bestmögliche Spiel wird. Sein gesamtes Leben würde sich derzeit um Shenmue 3 drehen. Das Update wurde auch mit einigen neuen Screenshots untermalt, welche den Helden des Abenteuers, Ryo, in Aktion zeigen.

Shenmue 3 soll im kommenden Jahr für PC und Playstation 4 erscheinen.

Quelle: BluesNews