Shenmue 3: Vorbestellung für PC ab dem 15. Dezember neue Videos kommen 2017

In einem Interview in der neuen Ausgabe der Weekly Famitsu hat Shenmue-Serienschöpfer Yu Suzuki über die Entwicklung des kommenden Ablegers Shenmue 3 gesprochen und zudem verraten welche Pläne das Entwicklerteam für den Start von 2017 hat. Demnach steht die Entwicklung des Action-Adventures bereits vor dem Schritt in die finale Phase und er vermutet, dass das Team früh im kommenden Jahr zum Beispiel neue Videos zu Shenmue 3 zeigen könne. Darüber hinaus kann ab dem 15. Dezember 2016 die PC-Version von Shenmue 3 bei noch unbekannten Anbietern vorbestellt werden. Dabei soll es sich um einen großen Wunsch der Fans handeln, den das Team von Ys Net damit erfüllt. Das vollständige Statement von Yu Suzuki wurde von der Webseite Gematsu ins Englische übersetzt.

Shenmue 3 wurde auf der E3 2015 in Los Angeles erstmals offiziell angekündigt. Über eine gestartete Kickstarter-Kampagne des Entwicklerteams hatten Fans der Reihe die Möglichkeit das Spiel zum Teil zu finanzieren. Das Team von Ys Net erhoffte sich durch die Kampagne insgesamt zwei Millionen US-Dollar, die für die Entwicklung des Action-Adventures verwendet werden können. Nach dem Ende der Kickstarter-Kampagne haben fast 70.000 Unterstützer eine Gesamtsumme von über 6,3 Millionen US-Dollar gespendet. Der Release von Shenmue 3 ist derzeit für Dezember 2017 für PC und PlayStation 4 datiert. Weitere Meldungen zu Shenmue 3 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamer