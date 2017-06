Shenmue 3: Release verschoben - erscheint erst 2018

Shenmue 3 erscheint doch nicht mehr in diesem Jahr. Yu Suzuki hat den Release via Entwickler-Update auf das 2. Halbjahr 2018 verschoben. In der Begründung heißt es, durch die Verwendung neuer Technologien werde Shenmue 3 "größer und schöner" als ursprünglich geplant. Wirklich überrascht dürfte von dieser Meldung wohl niemand sein. Zu dünn war das Rinnsal an Neuigkeiten seit der Ankündigung. Gerade erst vor wenigen Tagen wurde zudem bekannt gegeben, dass Shenmue 3 auch auf der diesjährigen E3 2017 (13. bis 15. Juni) wieder nicht zu sehen sein wird.

Die überraschende Enthüllung von Shenmue 3 fand auf Sonys E3-Pressekonferenz 2015 statt, also vor inzwischen ziemlich genau zwei Jahren. Die Finanzierung wurde via Crowdfunding sichergestellt. Etwa 70.000 Backer stellten weit über 6 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des eigentlich längst als verschollen geltenden Nachfolgers bereit. Im Bereich Gaming ist das nach wie vor der Rekordwert bei Kickstarter. Gerüchten zufolge arbeitet Sega übrigens an HD-Neuauflagen der Teile 1 und 2. Alle sonstigen News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Shenmue 3.

Quelle: Kickstarter