Shantae: Half-Genie Hero - Kickstarter-Jump'n'Run erschienen, Top-Bewertung bei Steam

Vor einigen Tagen ist Shantae: Half-Genie Hero nach mehreren Jahren Entwicklungszeit erschienen. Das niedliche und erstmals in HD-Grafik daherkommende Jump'n'Run ist für PC, PS4, PS Vita, Xbox One und auch die am Ende ihres Lebenszyklus stehende Wii U von Nintendo erhältlich. Der Preis liegt bei jeweils 19,99 Euro. Das erste Feedback auf Shantae: Half-Genie Hero ist überaus positiv. Bei Steam etwa würden satte 95 Prozent der Käufer das Spiel weiterempfehlen.

Shantae: Half-Genie Hero ist der inzwischen schon vierte Teil der Reihe und geht wieder auf das Konto der amerikanischen 2D-Spezialisten WayForward Technologies (A Boy and His Blob, Contra 4, DuckTales Remastered). Finanziert wurde Shantae: Half-Genie Hero via Crowdfunding. Im Jahr 2013 waren über 18.000 Backer bereit, die Entwicklung des Kickstarter-Projektes mit exakt 776.084 Dollar zu unterstützen. Direkt im Anschluss könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer und einige hochauflösende Screenshots zu Shantae: Half-Genie Hero ansehen.

Quelle: WayForward