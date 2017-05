Nächstes Shadow of the Colossus? Fumito Ueda will zurück zu den Wurzeln

Während der Nordic Game Conference 2017 in Malmö trafen sich Fumito Ueda, der bekannte Game Designer von ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, und David Polfeldt, der Geschäftsführer von Massive Entertainment zum Gespräch über ihre Inspirationsquellen und die Zukunft der Spieleindustrie. Dabei kamen sie auch auf Uedas nächste Projekte zu sprechen. Zwar erwähnte der Japaner kein konkretes Spiel, jedoch ließ er anmerken, dass er in seinem nächsten Projekt gerne zurück zu einem Open-World-Setting gehen würde.

Das würde auch gut in sein Muster passen. Nach vier Jahren im engen Raum von ICO wollte er mit Shadow of the Colossus in eine offenere Welt eintauchen. Und nachdem er solch eine offene Welt bereist hatte, fragte er sich, ob er wieder eine kleinere, intimere Welt erschließen sollte. Das war der Startschuss für The Last Guardian, so Ueda. Zehn Jahre hat es gedauert, bis The Last Guardian nun endlich erschienen ist und anscheinend spielt Fumito Ueda mit dem Gedanken sich wieder einer offenen Welt à la Shadow of the Colossus zu widmen, was wir so nur begrüßen können. Ob es wieder so lange dauern wird, bis wir ein weiteres Glanzstück des Game Designers in Händen halten können, steht in den Sternen.

Quelle: PlayStationLifeStyle.net