Shadow of the Colossus: Neuauflage ist ein Remake, kein Remaster

Anfang der Woche hat Sony im Rahmen der E3-Pressekonferenz eine Neuauflage des Klassikers Shadow of the Colossus für PlayStation 4 angekündigt. Wie Shuhei Yoshida nun im Nachhinein bekannt gegeben hat, handelt es sich dabei um ein vollständiges Remake und nicht um ein Remaster: "Es ist ein Remake. Die Inhalte des Spiels unterscheiden sich nicht von denen der Original-Version, aber alle Grafiken, Animationen und weiteren Elemente werden neu erstellt. Wir wollen zeigen wie großartig das Original ist und dabei moderne Technologie verwenden" sagte Yoshida in einem Interview mit der japanischen Famitsu.

Viele Veränderungen an den Inhalten soll es also nicht geben. Unter anderem wird ein alternativer Steuerungsmodus angeboten, der "moderner" sein soll. Dieses Extra ist jedoch optional und muss nicht genutzt werden. Der damalige Game Director Fumito Ueda wird nicht am Remake beteiligt sein. Für die Neuauflage ist das Entwicklerstudio Bluepoint Games verantwortlich, das in der Vergangenheit bereits für die Metal Gear Solid Collection, die Neuauflage der Uncharted-Trilogie für PlayStation 4 und das PS3-Remaster von Shadow of the Colossus verantwortlich war. Das PlayStation 4-Remake soll 2018 erscheinen.

Quelle: Eurogamer