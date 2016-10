Morgen, den 13. Oktober ist es soweit, dann dürft ihr euch im Actionspiel Shadow Warrior 2 mit Dämonen und anderen Bösewichten anlegen. Shadow Warrior 2 setzt dabei auf völlig überzogene Action und viel Splatter.

Der Launch-Trailer zeigt euch nicht nur einige Szenen aus dem Spiel, sondern demonstriert auch, dass sich der Actiontitel nicht allzu ernst nimmt. Untermalt von einem 80er-Jahre-Soundtrack metzelt sich der Held Lo Wang durch Horden an dämonischen Gegnern und lässt das Pixelblut nur so spritzen. Im Video stellt man euch zudem die anderen Hauptcharaktre vor, was den Trailer ein wenig wie das Intro einer 80er-Jahre-TV-Serie anmuten lässt.

Wollt ihr die brachiale Action selbst erleben, dann könnt ihr euch Shadow Warrior 2 ab dem 13. Oktober für PC, Playstation 4 oder Xbo One holen. Seid ihr euch noch nicht sicher, ob ihr euch das Actionspiel zulegen solltet, dann hilft es euch vielleicht, den Launch-Trailer anzusehen.