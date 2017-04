Shadow Warrior 2: Baldige Release-Ankündigung für PS4 und Xbox One

Im Oktober 2016 erschien der im Fernosten angesiedelte Ego-Shooter Shadow Warrior 2 für den PC. Seit da an warten Spieler auf PS4 und Xbox One auch auf eine Fassung für ihre Konsolen. Nun twitterte der offizielle Kanal von Shadow Warrior 2 und verriet, dass der Titel für PS4 und Xbox One zertifiziert wurde. Das bedeutet in der Regel, dass mit einem baldigen Release zu rechnen ist. Üblicherweise durchlaufen Videospiele eine Zertifizierung, bevor sie den Gold-Status erreichen und ins Presswerk gehen, um vervielfältigt zu werden.



Shadow Warrior 2 has passed certification on PlayStation 4 and Xbox One - release date soon! pic.twitter.com/hDad8KFLMu — Shadow Warrior 2 (@ShadowWarrior) 14. April 2017

Ein konkretes Release-Datum für die Konsolen-Ableger gibt es währenddessen aber noch nicht. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis etwas Konkretes bekanntgegeben wird. In besagtem Posting ist die Rede davon, dass ein Datum zur Veröffentlichung bald folgt. Wie berichtet wird, arbeitete Entwickler Flying Wild Hog seit dem PC-Release mit Hochdruck daran, Shadow Warrior 2 für die PS4 und Xbox One zu optimieren.

Ein simultaner Release auf allen Systemen war schlicht nicht möglich, weil Flying Wild Hog ein unabhängiger, polnischer Spieleentwickler ist, der sich in privater Hand befindet. Im Vergleich zu globalen Publishern wie beispielsweise Electronic Arts, verfügen viele Indie-Studios über ein begrenztes Budget. Zunächst wollte man sich auf die PC-Version konzentrieren. Anstelle einen einfachen Port abzuliefern, setzte man sich so erst nach vollendeter Arbeit an den Schreibtisch und fokussierte sich auf die Umsetzung für Konsolen.

Shadow Warrior 2 spielt fünf Jahre nach den Ereignisen von Shadow Warrior und verschlägt die Spielr erneut in die Rolle des modernen Ninja-Kriegers Lo Wang. Dieser muss gegen Armeen von Dämonen kämpfen, welche aus einer anderen Dimension kommen und vom Schergen Zilla kontrolliert werden. Wie auch beim Vorgänger, geht es bei Shadow Warrior 2 blutig und brutal zu. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Shadow Warrior 2 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.