Warum erscheint Shadow Warrior 2 erst Monate später für Playstation 4 und Xbox One, obwohl die PC-Version des Shooters bereits im Oktober Release hatte? PC Games hat bei Entwickler Flying Wild Hog nachgefragt und das polnische Studio nannte Qualitätsbedenken bei einer parallelen Veröffentlichung für Konsolen und PC aufgrund von mangelnder Zeit als Hauptgrund. "Wenn wir Shadow Warrior 2 simultan für mehrere Platfformen entwickelt hätten, wäre die Qualität des finalen Produkts um einiges niedriger ausgefallen", so ein Sprecher des Unternehmens per E-Mail. "Stattdessen haben wir uns dazu entschieden, uns auf den PC zu konzentrieren und das bestmögliche Spiel abzuliefern." Und weiter: "Wir sind eine PC-Firma. Damit kennen wir uns aus und das wollten wir ausnutzen, bevor wir uns an eine Portierung für die Konsolen machen."

Shadow Warrior 2 erschien am 13. Oktober 2016 und erntete teils enthusiastische Kritiken in der Presse und bei PC-Spielern. Auch unser Test attestierte dem Koop-Shooter mit einer Wertung von 79 % einen hohen Spaßfaktor. Flying Wild Hog sieht den Erfolg auch in der starken PC-Technik des Spiels begründet - ein wichtiger Faktor in einem Jahr, das von Performance-Problemen vieler PC-Spieler rund um den Launch-Termin bestimmt wurde. Dabei sei die Verwendung einer eigenen Engine ein wichtiger Baustein gewesen, denn so konnte Flying Wild Hog laut eigener Aussage in Windeseile Korrekturen am Code vornehmen, um eine flüssige Framerate auf einer möglichst großen Bandbreite an unterschiedlichen Systemkonfigurationen zu garantieren.