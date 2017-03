Shadow Warrior 2: Gratis-DLC Bounty Hunt - Part 1 erschienen

Für Shadow Warrior 2 steht nun die Erweiterung Bounty Hunt - Part 1 zum Download bei Steam und GOG.com bereit. Enthalten sind 14 neue Missionen (Plague of the Bunny Lords, 50 Shades of Shade, Danger Zone on Mt. Akuma etc.), zwei Waffen (Medusa Ray, EX-GF01 Minigun) und vier Perks (Revenge, Shared Pain etc.). Die Preisangabe für den DLC wollen wir nicht etwa unterschlagen; Bounty Hunt - Part 1 ist kostenlos für alle Besitzer von Shadow Warrior 2!

Zudem ist bei Steam bis zum 20. März auch das Hauptspiel reduziert erhältlich. Die Standardversion von Shadow Warrior 2 kostet somit lediglich noch 27,74 Euro, die Deluxe Edition mit einigen Goodies etwas mehr als 35 Euro. Shadow Warrior 2 wurde von Flying Wild Hog entwickelt und ist bislang ausschließlich für den PC erhältlich. Die ebenfalls geplanten Fassungen für PS4 und Xbox One haben nach wie vor keinen genauen Release-Termin. Alle News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Shadow Warrior 2.

Quelle(n): Steam, GOG.com