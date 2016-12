Shadow Tactics: Komplettlösung mit Video-Walkthrough

Unsere Komplettlösung zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun: Mit ihrem Echtzeit-Taktik-Hit haucht Mimimi Productions dem knackig-schweren Spielprinzip von Commandos neues Leben ein. Euch erwarten insgesamt 13 knifflige Missionen, in denen ihr euer Team taktisch geschickt einsetzen müsst, um die vertrackten Levels zu knacken. Oft stehen euch mehrere Lösungsmöglichkeiten und Wege offen, um ein "Puzzle" zu meistern, doch nicht alle davon sind auch empfehlenswert. In unserer Komplettlösung zeigen wir euch erprobte, möglichst sichere Wege, um die Einsätze gut zu überstehen. Zusätzlich zu unserem Walkthrough haben wir außerdem Grundlagentipps und Video-Guides für euch, die euch die kniffligsten Stellen der Levels zeigen. Bitte beachtet, dass diese Komplettlösung in den nächsten Tagen um weitere Levels erweitert wird.

Grundlagen-Tipps: 10 goldene Regeln für Shadow Tactics



1) Leichen verstecken: Nutzt so oft wie möglich die Umgebung aus, um die Leichen von besiegten Gegnern zu verstecken. Dazu eignen sich beispielsweise Gebüsche, Brunnen und bestimmte Haustüren. Auf manchen Maps könnt ihr Gegner auch einfach an Klippen hinab in die Tiefe werfen oder in einem Fluss versenken.

2) Zivilisten berücksichtigen: Neutrale Zivilisten werden euch nicht verraten, ihr erkennt sie an ihren weißen Sichtkegeln. Rote Zivilisten schlagen dagegen Alarm und holen im schlimmsten Fall einen Gegner zu Hilfe. Ihr müsst Zivilisten allerdings nicht umbringen. Per Rechtsklick auf eure Nahkampfattacke steckt euer Held seine Waffe weg und schlägt Feinde stattdessen ohnmächtig. Vorsicht: Betäubte Gegner wachen nach einer Weile wieder auf! Ihr könnt betäubte Zivilisten trotzdem gefahrlos in Häusern usw... verstecken: Nach dem Aufwachen bringen sie sich in der Regel selbst in Sicherheit. Haltet euch trotzdem sicherheitshalber im Verborgenen, bis der Zivilist nach dem Aufwachen verschwunden ist.

Während unsere getarnte Aiko (rechts) die Wache in ein Gespräch verwickelt, schleicht sich Mugen von hinten lautlos an. Quelle: PC Games 3) Schattenmodus nutzen: Auch scheinbar unlösbare Situationen lassen sich oft durch Einsatz des Schattenmodus lösen. Denn wenn ihr mehrere Gegner gleichzeitig ausschaltet, ist es unerheblich, ob sie euch für eine Sekunde erspähen oder nicht - Hauptsache, ihr schaltet alle Gegner einer Gruppe in einem Atemzug aus. Ein Beispiel: In späteren Levels patrouillieren Gegner oft in Dreiergruppen. Die sind für Mugen alleine kein Problem, allerdings können auch andere Helden die Gruppe knacken, wenn man den Schattenmodus nutzt. Aiko kann beispielsweise die Gruppe ablenken, während man Yuki und Hayato von hinten in Stellung bringt. Dann bekommt jeder Gegner einen Angriffsbefehl zugeteilt, damit alle eure Helden gleichzeitig zuschlagen.

4) Objekte hervorheben: Denkt daran, dass ihr per Klick oder Tastendruck sämtliche interaktiven Objekte und Charaktere auf der Map farblich hervorheben könnt. So entgehen euch keine Verstecke, Türen oder wichtige Details in den Levels. Nutzt dieses Feature also regelmäßig, es hilft!

5) Wetter und Uhrzeit: Auf manchen Maps herrschen besondere Bedingungen. In Nachtlevels haben Gegner beispielsweise stark verkürzte Sichtweiten, ihr könnt also sehr dicht an ihnen vorbeischleichen. Allerdings verraten Lichtquellen (Fackeln oder Lampen) eure Position schon von Weitem! Auf Karten mit Schnee müsst ihr beachten, dass eure Figuren kurzzeitig verräterische Spuren hinterlassen, auf die Gegner sehr misstrauisch reagieren. Allerdings könnt ihr das auch zu eurem Vorteil nutzen: Legt gezielt eine Spur im Schnee, die Gegner aus dem Sichtfeld ihrer Kollegen führt, zum Beispiel um ein Haus herum. So könnt ihr die Gegner leicht von ihren Positionen weglocken.

6) Leichen tragen leicht gemacht: Beim Wegschleppen von besiegten Gegnern ist nicht jeder Held gleich gut geeignet! Mugen kann beispielsweise zwei Leichen gleichzeitig tragen und dabei rennen, er ist also sehr schnell. Allerdings steht er dabei aufrecht und kann von Gegnern auch in ihrem schraffierten Sichtbereich entdeckt werden. Hayato kann nur eine Leiche tragen und geht dabei ebenfalls aufrecht, allerdings ist er immer noch schneller als Yuki und Aiko. Die beiden müssen besiegte Gegner umständlich über den Boden schleifen, was deutlich langsamer abläuft als bei Mugen und Hayato. Allerdings bewegen sie sich dabei in der Hocke, wodurch sie von Gegnern nur schwer erkannt werden.

Per Tastendruck könnt ihr wichtige Objekte und Charaktere in der Umgebung farblich hervorheben. Quelle: PC Games 7) Umgebungsdetails ausnutzen: Auf vielen Karten gibt es unscheinbare Objekte und Details, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt. Ihr erkennt sie am einfachsten, indem ihr per Tastendruck alle interaktiven Objekte farblich hervorhebt. So gibt es auf manchen Maps beispielsweise Ochsen, die ihr mit Hayatos Steinwurf aufschrecken könnt. Dann attackieren sie automatisch den nächsten Charakter, der hinter ihnen steht - so könnt ihr Gegner gefahrlos auf Distanz ausschalten. Auf Schnee-Karten entdeckt ihr vielleicht einen Eiszapfen an einem Häuserdach, den ihr per Tastendruck auf ahnungslose Feinde am Boden fallen lassen könnt. Ab und zu findet ihr auch große Felsbrocken, die sich auf Gegner rollen lassen. Außerdem gibt es selten auch Kräne, an denen Holzbündel hängen und mit denen ihr leicht einen Gegner darunter überwältigen könnt. Der große Vorteil: Wenn ein Gegner durch einen Ochsen, Felsbrocken, Eiszapfen oder Holzbündel ums Leben kommt, wird das von der KI als Unfall gewertet, es schlägt also niemand Alarm.

8) Takuma richtig einsetzen: Im Nahkampf ist Takuma nicht zu gebrauchen. Sein Scharfschützengewehr kann allerdings sehr mächtig sein. Vor allem Gegner in Wachtürmen oder auf Mauern können oft gefahrlos mit einem Schuss ausgeschaltet werden. Auch in Verbindung mit einem anderen Helden (per Schatten-Modus) ist Takumas Gewehr nützlich. Der Munitionsvorrat ist begrenzt, allerdings gibt es auf allen Karten, die ihr mit Takuma spielt, auch ein paar versteckte Munitionslager. Diese befinden sich fast immer auf einer hochgelegenen Ebene, zum Beispiel einem Wachturm.

9) Nicht beirren lassen: Viele Missionen und Situationen bieten mehrere Wege zum Ziel. Wenn ihr also an einer Stelle nicht weiter wisst oder ihr beispielsweise ein Kostüm für Aiko nicht erreicht, probiert einfach einen Lösungsweg, der euch womöglich leichter fällt. Außerdem gibt es auf fast jeder Karte ein paar viele Levelabschnitte, die ihr im Grunde gar nicht erst besuchen müsst, um euer Ziel zu erreichen. Selbst wenn also ein Ort oder eine Route von vielen Soldaten bewacht wird und entsprechend wichtig aussieht, heißt das noch lange nicht, dass ihr dort auch zwingend vorbei müsst!

10) Töten und Wegtragen in einer Aktion: Haltet bei Nahkampfangriffen die Interaktionstaste Strg gedrückt, dann trägt der Held die Leiche direkt nach dem Angriff weg

Von Felix Schütz

Redakteur

& Helge Olbrisch

Autor

06.12.2016 um 17:45 Uhr