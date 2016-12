Shadow Tactics: Unboxing: Limitierte Collector's Edition ausgepackt

In unserem umfangreichen Test hat sich Shadow Tactics bereits als echter Überraschungshit entpuppt. Das Echtzeit-Taktik-Spiel im Stil von Commandos und Desperados glänzt mit einer guten Kampagne, starken Helden und fordernden Missionen! Schön für Fans und Sammler: Entwickler Mimimi Productions und Publisher Daedalic bieten ihr gelungenes Genre-Comeback in zwei Editionen an:

Für knapp 40 Euro ist Shadow Tactics als Disc-Version im Einzelhandel erhältlich. Diese Fassung ist DRM-frei und steckt in einem hübschen Steelbook. Darüber hinaus ist das Spiel zum gleichen Preis über Download-Portale wie Steam, Humblestore oder GOG erhältlich.

Für rund 70 Euro gibt es Shadow Tactics auch als gut ausgestattete Collector's Edition. Diese enthält nicht nur das komplette Spiel auf DVD (DRM-frei) und viele physische Extras, sondern auch einen zusätzlichen Steam-Key. Die Collector's Edition enthält keine DLC-Inhalte und ist auf 1.000 Exemplare limitiert.

Shadow Tactics ausgepackt: Das sind die Inhalte der Collector's Edition

Die hübsche, stabile Schachtel enthält ein gutes Dutzend verschiedene Inhalte und Extras, die den Preis von rund 70 Euro rechtfertigen sollen. In diesem Special stellen wir sämtliche Inhalte der Sammleredition vor. Am Ende dieses Artikels findet ihr außerdem eine Bildergalerie, die weitere Fotos zu allen Inhalten der Collector's Edition enthält.

Auf einen Blick: Alle Inhalte der 70 Euro teuren Collector's Edition von Shadow Tactics Quelle: PC Games Das Zertifikat: Gruß und Dank der Entwickler plus Unterschriften Quelle: PC Games

Zertifikat mit Unterschriften

Gleich nach dem Öffnen der Schachtel fällt uns als erstes ein Zettel in die Hände. Dieses Zertifikat mitsamt Nummerierung bestätigt uns, dass es sich um eine limitierte Edition handelt, die auf 1.000 Exemplare beschränkt ist. Das Zertifikat enthält ein umfassendes Grußwort der Entwickler, in dem sie sich herzlich für den Kauf der Sammleredition bedanken. Darunter finden sich Unterschriften des Entwicklerteams Mimimi Productions.

Spiel auf DVD im Steelbook

Das komplette Spiel liegt ohne DRM auf einer DVD vor. Genau wie die normale Verkaufsversion (40 Euro) steckt diese Version nicht in einer normalen DVD-Hülle, sondern in einem stabilen Steelbook.

Zusätzlich zur DRM-freien Disc-Version enthält die CE auch einen Aktivierungskey für Steam. Den haben wir hier natürlich verpixelt. Quelle: PC Games

Zusätzlicher Steam-Code

Neben der DRM-freien Version auf DVD liegt dem Spiel auch ein Zettel bei, auf dem sich ein Aktivierungskey für Steam befindet. Ihr könnt das Spiel also zusätzlich auch in eurem Steam-Account aktivieren. Weitere digitalen Inhalte oder DLCs gibt es nicht.

Wendeposter im DIN A2-Format

Ein hübsches Poster mit dem gelungenen Hauptmotiv des Spiels, das alle fünf spielbaren Charaktere zeigt. Vorder- und Rückseite zeigen das gleiche Motiv, einmal im Hoch- und einmal im Querformat.

Das große Artbook (rechts) wirkt sehr wertig und macht sich auch gut im Bücherregal. Quelle: PC Games Ein großer Teil des Artbooks ist für eine detaillierte Komplettlösung mit Screenshots und Einzeichnungen reserviert. Quelle: PC Games

Artbook mit Komplettlösung

Das 120-seitige Artbook steckt in einem festen Einband und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Auf glänzendem Papier sind nicht nur viele Artworks aus dem Spiel abgedruckt, sondern auch eine komplette, sehr detaillierte Lösungshilfe zu allen Missionen. Ihr erhaltet also mit dem Kauf des Spiels auch gleich eine gedruckte Komplettlösung dazu.

Postkarten

Die Schachtel enthält fünf Postkarten mit schönen Artwork-Motiven aus dem Spiel. Durch das raue, eher billig anmutende Papier hinterlassen die Postkarten nicht so einen hochwertigen Eindruck wie die übrigen Inhalte der Box.

Der Fächer mit Shadow-Tactics-Logo. Hübsch, aber nicht für die Ewigkeit gemacht: Das verwendete Holz wirkt zerbrechlich. Quelle: PC Games

Fächer

Ein Fächer mit Shadow-Tactics-Motiv - ein hübsches Gimmick, das aber von stabileren Materialien profitiert hätte. Das verwendete Holz wirkt alles andere als langlebig.

Charakterkarten

Fünf Karten, die mit Artworks der fünf Hauptcharaktere bedruckt sind. Auf den Rückseiten befinden sich grundlegende Informationen zu den Fähigkeiten der Helden. Die Größe entspricht etwa der von handelsüblichen Spielkarten.

Der Schlüsselanhänger im Shuriken-Design. Die Ecken sind abgerundet. Quelle: PC Games

Schlüsselanhänger

Der Schlüsselanhänger liegt in einem Extra-Fach der Schachtel, damit er die anderen Inhalte nicht verkratzt. Er besteht aus einem kleinen Shuriken-Wurfstern mit abgerundeten Ecken an einer kleinen Kette.

Stoffkarte

Diese kleine Stoffkarte ist mit einer Landschaftskarte bedruckt, auf der die Einsatzgebiete aus dem Spiel verzeichnet sind. Das hat keinen Nutzwert, ist aber recht hübsch.

Die Soundtrack-CD enthält 24 Tracks mit über einer Stunde Laufzeit. Quelle: PC Games

Soundtrack

Der komplette Soundtrack aus der Feder des Komponisten Filippo Beck Peccoz liegt hier auf CD inklusive klassischer Hülle vor. 24 Tracks sind zu hören mit einer Gesamtlaufzeit von einer Stunde und acht Minuten.

Essstäbchen

Lustiges kleines Gimmick: Ein Paar Essstäbchen aus Holz inklusive Shadow-Tactics-Branding

Test, Tipps, Demo - alle Infos zu Shadow Tactics

In unseren umfangreichen Test-Artikel findet ihr alle Infos, die ihr zu Shadow Tactics braucht: Wir besprechen Missionsdesign, Story, Charaktere, Steuerung, Schwierigkeitsgrad, Spielzeit und vieles mehr. Dort gibt's außerdem ein umfangreiches Test-Video, in dem ihr euch auch die englischen und japanischen Sprecher anhöhren könnt - eine deutsche Sprachausgabe gibt's nämlich leider nicht. Wer vor dem Kauf Probe spielen möchte, kann dazu die kostenlose Demo ausprobieren, zum Beispiel über Steam oder GOG. Falls ihr das Spiel bereits habt und an einer der knackigen Missionen verzweifelt, legen wir euch unsere Komplettlösung mitsamt Grundlagentipps ans Herz.



Unser Video-Review zu Shadow Tactics 09:06

Im Detail: Alle Inhalte der Sammleredition in unserer Foto-Serie