Heute erscheint Shadow Tactics: Blades of the Shogun für den PC. Die Freischaltung auf Steam und GOG.com erfolgt um 18 Uhr. Neben der digitalen Standard Edition für 39,99 Euro gibt es auch eine ebenso teure Retail-Edition und eine limitierte Collector's Edition für 69,99 Euro im Einzelhandel. Letztgenannte enthält folgende Boni: 120 Seiten starkes Artbook mit 89-seitigem Guide, Fächer, Schlüsselanhänger, Essstäbchen, fünf Postkarten, fünf Biographiekarten, Soundtrack auf CD, Stoffkarte und ein Zertifikat mit Unterschriften der Entwickler.

Wer Shadow Tactics: Blades of the Shogun vor dem Kauf zunächst einmal antesten möchte, kann die bereits seit einiger Zeit verfügbare Demoversion herunterladen. Insbesondere Commandos-Fans sollten auf jeden Fall einen Blick riskieren. Wie ihr in unserem Test zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun nachlesen könnt, hat der übrigens in Deutschland beheimatete Entwickler Mimimi Productions einen gelungenen Quasi-Nachfolger mit Fernost-Setting abgeliefert. Im kommenden Jahr erscheint Shadow Tactics: Blades of the Shogun dann auch noch für PS4 und Xbox One. Weitere News und Infos gibt's wie üblich auf der Themenseite zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Im Anschluss könnt ihr euch noch den offiziellen Launch-Trailer ansehen.