Wie Publisher Daedalic Entertainment bekannt gibt, wird im Laufe des heutigen Tages eine spielbare Demoversion zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun via Steam und GOG.com verfügbar gemacht. Über den Umfang liegen keine Informationen vor. Fans von Taktik-Spielen à la Commandos oder Desperados können Shadow Tactics: Blades of the Shogun damit schon vor dem Release ausprobieren, was heutzutage keinesfalls mehr alltäglich ist.

In finaler Form erscheint Shadow Tactics: Blades of the Shogun dann am 6. Dezember für PC. Umsetzungen für PS4 und Xbox One folgen erst 2017. Entwickler ist das Münchener Studio Mimimi Productions (The Last Tinker, DaWindci). Die Story spielt im Japan des Jahres 1615. Um Verschwörungen zu unterbinden und Aufstände niederzuschlagen bedient sich der neue Herrscher fünf Spezialisten, um derartige Umtriebe im Keim zu ersticken. Das Gameplay wurde zweifelsfrei von den oben erwähnten Klassikern inspiriert. Bei der Missionserfüllung ist also in erster Linie Geduld und taktisches Geschick gefragt. Offene Konfrontationen mit den meist zahlenmäßig überlegenen Gegnern sind in aller Regel nicht von Erfolg gekrönt. Weitere News und Infos gibt's auf der Themenseite zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Quelle: Shadow-Tactics HP