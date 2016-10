Serious Sam VR: Trailer zum Early-Access-Start

23.10.2016 um 11:15 Uhr Das ist der Early-Access-Trailer zu Serious Sam VR: The Last Hope. Die Vorabversion des Ego-Shooters ist ab sofort bei Steam erhältlich. Der finale Release soll frühestens in einem halben Jahr stattfinden. Serious Sam VR: The Last Hope unterstützt bislang nur das VR-Headset HTC Vive.

