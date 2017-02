Serious Sam VR: ​Release-Datum von Serious Sam 4 enthüllt?

Dass der Entwickler Croteam an einem viertel Teil von Serious Sam werkelt, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Hatte das Studio allerdings seinerzeit ein Veröffentlichungsdatum zum Ende des Jahres 2014 hin angekündigt, lässt das vierte Abenteuer des Obermachos Sam Stone noch immer auf sich warten. Nun könnte das neue Veröffentlichungsdatum allerdings gefunden worden sein, und zwar in Serious Sam VR: The Last Hope. Im Virtual-Reality-Ableger aus dem Jahr 2016 stellten Spieler fest, dass Sams Waffe sechs mysteriöse Daten auflistet, die gar nicht mehr so mysteriös wirken, werfen wir einen Blick auf die Veröffentlichungshistorie von Serious Sam.

Serious Sam: The First Encounter erschien am 21. März 2001, der Nachfolger Serious Sam: The Second Encounter folgte am 2. Februar 2002. Serious Sam 2 erschien am 11. Oktober 2005 und Serious Sam 3: BFE dann am 22. November 2011. Den bisherigen Abschluss bildete Serious Sam VR: The Last Hope mit seiner Veröffentlichung im Oktober 2016. So weit, so bekannt. Das sechste und letzte Veröffentlichungsdatum auf der Waffe ist allerdings der 7. Dezember 2017. Hierbei könnte es sich also tatsächlich um ein Veröffentlichungsdatum für Serious Sam 4 handeln. Wird Croteam den Waffen liebenden Kraftprotz also noch in diesem Jahr zurück auf die heimischen Bildschirme bringen? Für kommende Informationen und Neuigkeiten dahin gehend haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zu Serious Sam 4 im Blick.

Quelle: DSO Gaming