Serious Sam VR: The Last Hope ist ab sofort bei Steam erhältlich. Allerdings handelt es sich noch nicht um die fertige Version des Ego-Shooters, sondern eine Vorabfassung. Die Early-Access-Phase soll mindestens ein halbes Jahr dauern. In finaler Form dürfte Serious Sam VR: The Last Hope also frühestens im April 2017 erscheinen. Am Preis von 36,99 Euro wird sich bei Fertigstellung nichts ändern. Lediglich bis 24. Oktober wird noch ein Rabatt in Höhe von immerhin 20 Prozent gewährt. Die älteren Teile sind zur Zeit übrigens durch die Bank um satte 90 Prozent bei Steam herabgesetzt.

Im aktuellen Stadium bietet Serious Sam VR: The Last Hope zwei Planeten (Erde, Pladeon) mit acht verschiedenen Schauplätzen und zwei Bossen. Spieler haben Zugriff auf zehn verschiedene Waffen, um den 20 verschiedenen Typen von Gegnern den Garaus zu machen. In den kommenden Monaten bis Release will Entwickler Croteam den Umfang noch erheblich erweitern. Wichtig: Serious Sam VR: The Last Hope unterstützt momentan nur das Headset HTC Vive. Support für Oculus Rift wird aber nachgeliefert, sobald die Oculus-Touch-Controller erhältlich sind. Hierzulande wird das Anfang Dezember der Fall sein. Weitere Infos zum VR-Shooter findet ihr auf unserer Themenseite zu Serious Sam VR: The Last Hope. Den Early-Access-Trailer gibt's direkt im Anschluss.

Quelle: Steam