Sega Genesis: Die klassische Konsole wird wieder produziert

Während wir hierzulande schon auf die Playstation 4 Pro und die Xbox One Scorpio als 4K-Konsolen warten, hält sich in Brasilien das 16-bit-System Sega Genesis hartnäckig. Doch die Produktion der Konsole wurde schon vor einiger Zeit eingestellt, was es schwer macht, der Nachfrage in Brasilien nachzukommen.

Daher hat Sega dem Unternehmen TecToy offiziell die Erlaubnis erteilt, neue Versionen der Konsole zu produzieren. Bereits jetzt ist es möglich, die Geräte vorzubestellen. Diese unterstützen alle alten Spiele und sogar die originalen Controller. Auch das Design ist so, wie man es von früher kennt. Doch einen Unterschied gibt es: Die neue Version der Sega Genesis bekommt einen SD-Karten-Slot spendiert.

Ausgeliefert wird die Konsole mit einer SD-Karte, auf welcher sich 22 Spiele vorinstalliert befinden. Zu diesen gehören:

ALEX KIDD

ALIEN STORM

ALTERED BEAST

ARROW FLASH

BONANZA BROTHERS

COLUMNS

DECAP ATTACK

E-SWAT

FATAL LABYRINTH

FLICKY

GAIN GROUND

GOLDEN AXE

GOLDEN AXE 3

JEWEL MASTER

KID CHAMELEON

LAST BATTLE

OUT RUNNERS

SEGA SOCCER

SHADOW DANCER

SHINOBI 3

SONIC 3

TURBO Outrun



Umgerechnet kostet eine Konsole ungefähr 125 US-Dollar. Und das, obwohl noch nicht mal ein HDMI-Anschluss mit entsprechenden Kabeln vorhanden ist. Doch für viele ist der Nostalgiefaktor diesen Preis wert.

Quelle: DailyDot