Sega übernimmt Crytek Black Sea, gründet Creative Assembly Sofia

Nachdem Crytek aufgrund finanzieller Probleme das interne Studio Crytek UK an Koch Media verkaufte, stößt der deutsche Entwickler und Publisher nun auch Crytek Black Sea ab. Das 60-Mann-Studio mit Sitz in Bulgarien wird ab sofort unter dem Namen Creative Assembly Sofia agieren. Das Akquise des Studios folgt dem Expansionskurs von Creative Assembly der vergangenen Jahre. Die Belegschaft des britischen Entwicklers wuchs im letzten Jahr um 37 Prozent, darüber hinaus wurde ein dritte Niederlassung in Großbritannien eröffnet - und zwar samt eigenem Motion-Capture-Studio.

Zu der Übernahme des bulgarischen Entwicklerstudios äußerte sich Tim Heaton, Studio Director bei Creative Assembly, wie folgt: "Aufgrund des Erfolgs von Creative Assembly erweitern wir unseren Standort in Großbritannien und entwickeln weitere Projekte in Übersee, während wir Top-Talente aus der ganzen Welt motivieren wollen, bei uns zu arbeiten. All diese Anstrengungen nehmen wir auf uns, um weiterhin Spiele von hoher Qualität mit einer authentischen Gameplay-Erfahrung zu erschaffen." Creative Assembly hat bereits in der Vergangenheit mit einer Reihe von Lizenzpartnern und Studios zusammengearbeitet, unter anderem mit Games Workshop für Total War: Warhammer, mit 20th Century Fox für Alien: Isolation oder mit 343 Industries für Halo Wars 2.

"Creative Assembly Sofia wird sich als wichtiger Faktor in der Entwicklung noch unangekündigter Titel beweisen", erklärt Jurgen Post, seines Zeichens Finanzchef von Sega Europa. Tatsächlich arbeitet das britische Studio zurzeit an einer unbekannten Anzahl noch unangekündigter Titel, einige davon könnten nun von Creative Assembly Sofia mit verantworten. Woran das Studio arbeitet, erfahren wir vielleicht schon in naher Zukunft, etwa im Rahmen der E3 2017.