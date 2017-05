Sega: Alte Marken sollen wiederbelebt werden

Das japanische Unternehmen Sega hat kürzlich die Finanzergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres präsentiert. Demnach konnte der Publisher durch die Veröffentlichung von Spielen wie Persona 5 und Total War: Warhammer ein erfolgreiches Ergebnis erzielen. Neben den blanken Zahlen wurde auch ein neuer Business-Plan mit dem Titel "Road to 2020" vorgestellt. Daraus geht hervor, dass der Publisher wieder mehr Fokus auf die eigenen Spiele-Marken legen möchte.

So plant Sega unter anderem die Wiederbelebung von alten und derzeit nicht genutzten Marken. Zudem sollen existierende Marken erweitert und neue IPs (Intellectual Property) ausgearbeitet werden. Der Publisher möchte künftig mehr Spiele auf mehreren Plattformen veröffentlichen - dazu zählt offenbar vor allem ein Ausbau des Mobile-Geschäfts. Außerdem ist zukünftig ein weltweit simultaner Release der unterschiedlichen Titel geplant. Kommende Spiele sollen also zeitgleich in Europa, Nordamerika und Asien erscheinen. Welche Marken der Publisher in Zukunft wiederbeleben möchte, wurde noch nicht mitgeteilt. Die vollständige Präsentation könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite ansehen. Weitere Meldungen zu Sega findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gematsu