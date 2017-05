Chancen für Alpha Protocol 2? Obsidian macht Andeutungen

Publisher Sega hat in dieser Woche im Rahmen der Vorstellung der Finanzergebnisse über zukünftige Pläne des Unternehmens gesprochen. Dazu gehörte unter anderem die Wiederbelebung älterer, inaktiver Marken des Publishers. Nun hat sich das Entwicklerteam von Obsidian Entertainment zu diesen Plänen mit einem vagen Tweet geäußert. Obsidian war in der Vergangenheit für Spiele wie South Park: Der Stab der Wahrheit, Fallout: New Vegas oder Pillars of Eternity verantwortlich.



Im Jahr 2010 erschien gemeinsam mit Publisher Sega das Spionage-Shooter-Rollenspiel Alpha Protocol, das damals für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Möglicherweise deutet das Entwicklerteam mit dem Tweet also auf eine Wiederbelebung der Marke hin. Als Ankündigung ist der Tweet aber freilich nicht zu verstehen. Sollte es tatsächlich um Alpha Protocol 2 gehen, scheint es am wahrscheinlichsten, dass Obsidian bestenfalls Bereitschaft signalisiert, es aber noch keine konkreten Pläne gibt. Sega verfügt über eine ganze Reihe an Spiele-Reihen, die für eine Wiederbelebung in Frage kommen könnten. Dazu gehört unter anderem Jet Set Radio, Crazy Taxi, Phantasy Star, Sega GT, Super Monkey Ball und mehr. Weitere Details zu den kommenden Plänen hat der Publisher bislang nicht genannt.

Quelle: DualShockers