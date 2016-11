Sea of Thieves: ​Entwickler über die Erschaffung von Inseln

27.11.2016 um 18:15 Uhr Die Entwickler von Rare haben ein neues Video zum kommenden Piratenspiel Sea of Thieves veröffentlicht, in dem sie über die Erschaffung von Inseln sprechen. Level Art Lead Darren Nourish und Environment Artist Joachim Coppens geben einen Einblick, in die vielen Überlegungen, die in die Kreation der Landmassen fließt - von Aspekten wie Größe, Höhe und Form über Dinge wie Brücken, Höhlen, Vegetation und mehr. Sea of Thieves erscheint im Jahr 2017 für PC und Xbox One.

