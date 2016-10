Sea of Thieves: Video zum Sound Design

19.10.2016 um 16:30 Uhr Entwickler Rare Ltd. hat eine weitere Episode der "Inn-side Story"-Videoreihe zum kommenden Sea of Thieves veröffentlicht. Darin erhält man einige Einblicke in die Arbeit der Sound Designer Guillaume und Jamie des Entwicklerteams. Sie zeigen wie verschiedene Geräusche im Spiel in der realen Welt mit verschiedenen Gegenständen produziert werden. Sea of Thieves erscheint im Jahr 2017 für PC und Xbox One.

Mehr zu Sea of Thieves findet ihr auf unserer Themenseite.