Sea of Thieves: Neues Video zeigt die Erstellung animierter Skelette

20.11.2016 um 17:15 Uhr Entwickler Rare Ltd. hat eine weitere Ausgabe der "Short Haul"-Videoreihe zum kommenden Sea of Thieves veröffentlicht. Darin gibt es einige Einblicke in die Arbeit von Lead Animator Andrew Burt. In diesem Video zeigt er den Zuschauern, wie die Skelette in der Entwicklung ihre Animationen erhalten. Sea of Thieves erscheint im Jahr 2017 für den PC und Xbox One.

Mehr zu Sea of Thieves findet ihr auf unserer Themenseite.