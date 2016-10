Sea of Thieves - Video: ​So klingen die Schiffe

29.10.2016 um 18:15 Uhr Im neuen Entwickler-Video zum Piraten-Abenteuer Sea of Thieves geht's um den Klang der Schiffe. Audio Director Jon Vincent erklärt, wie die Sounds vor allem im Zusammenspiel mit dem Meer für Seefahrer-Atmosphäre sorgen. Sea of Thieves soll 2017 für PC sowie Xbox One erscheinen und gibt Spielern die Möglichkeit, sich online zu Crews zusammenzuschließen und angeblich mit vielen spielerischen Freiheiten Piraten-Fantasien auszuleben.

