Sea of Thieves: ​Neues Video zeigt das Koop-Gameplay

11.01.2017 um 16:10 Uhr Das Entwicklerteam von Rare Ltd. hat ein neues Video zum kommenden Sea of Thieves veröffentlicht. Darin sprechen die beiden Senior Designer Shelley Preston und Andrew Preston über das Koop-Gameplay sowie die Jagd nach Schätzen im Piraten-Abenteuer. Sea of Thieves wird in diesem Jahr für PC und Xbox One erscheinen.

