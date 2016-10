Sea of Thieves: Komponist stellt Piraten-Instrument im Video vor

12.10.2016 um 15:15 Uhr Entwickler Rare Ltd. hat ein neues Video zum kommenden Sea of Thieves veröffentlicht. Darin spricht der Komponist Robin Beanland über ein spezielles Piraten-Instrument mit dem Namen Hurdy-Gurdy, das einen ganz besonderen Klang von sich gibt. Das Instrument wurde für den offiziellen Soundtrack des Spiels verwendet. Sea of Thieves erscheint im Jahr 2017 für PC und Xbox One.

Mehr zu Sea of Thieves findet ihr auf unserer Themenseite.