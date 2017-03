Sea of Thieves - Gameplay-Video: ​Seeschlacht und Beuteklau

13.03.2017 um 12:15 Uhr Wie spielt sich Sea of Thieves? Das demonstrieren die Entwickler in diesem Gameplay-Video mit Truhen, Teamwork und Toten. Zu sehen ist eine Piraten-Crew aus Rare-Mitarbeitern. Das Team ist zunächst guter Dinge nach erfolgreicher Schatzsuche - nach der Sichtung eines anderen Schiffes bricht jedoch das Chaos aus. Das Geschehen im Gameplay-Clip demonstriert die Multiplayer-Dynamik, die sich in Sea of Thieves entwickeln kann - das Open-World-Abenteuer soll Spielern möglichst wenig Vorgaben machen. Freizeit-Piraten sollen sich ihre eigenen Herausforderungen suchen. Sea of Thieves soll noch 2017 erscheinen, für PC und Xbox One.

