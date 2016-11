Sea of Thieves: Entwickler sprechen im Video über die Spielwelt

05.11.2016 um 14:15 Uhr Entwickler Rare Ltd. hat die bereits siebte Episode der "Inn-side Story"-Videoreihe zum kommenden Sea of Thieves veröffentlicht. Darin sprechen Ryan Stevenson (Art Director) und Andria Warren (Director of Art Production) über die Spielwelt von Sea of Thieves und wie die verschiedenen Schiffe und Inseln der Welt einen besonderen Charakter geben. Sea of Thieves erscheint im Jahr 2017 für PC und Xbox One.

