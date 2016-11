Arrrr, Matrosen! Im kommenden Februar soll das Piraten-Onlinespiel Sea of Thieves von Rare für Windows 10 PCs und die Xbox One erscheinen. Die ersten Videos sehen sehr vielversprechend aus.

Ihr erstellt euch einen Piraten und macht gemeinsam mit Freunden die Karibik unsicher. Dabei erforscht ihr mehrere Inseln, auf denen ihr nach Schätzen sucht, die manchmal sogar von Untoten bewacht werden. Oder ihr legt euch ein Schiff zu, welches ihr gemeinsam mit einer Mannschaft über das Meer steuert. Kommt es zur Begegnung mit einem anderen Schiff, dann könnte dies zu einem Feuergefecht führen.

Rare erklärte, dass es sich bei Sea of Thieves nicht um ein MMORPG handelt, da auf den Servern vergleichsweise wenig Spieler online sein werden. Auf einen anderen Spieler zu treffen, soll immer etwas Besonderes sein. Denn man weiß nie, ob er einem freundlich gesonnen ist oder angreift. Das ganze Spiel ist auf Spaß ausgelegt und will die Spieler nicht mit Menüs, Fenstern und Statistiken nerven. Alles, was benutzbar ist - wie Kanonen, Musikinstrumente oder ein Krug voll mit Rum - wird einfach direkt in der Welt benutzt.

Wer sich für das Onlinespiel interessiert und gerne mitspielen möchte, der kann sich jetzt für das Insider-Programm anmelden. Aus allen Teilnehmern wollen die Entwickler regelmäßig Personen ziehen, die auf den Testservern mitspielen dürfen. Das Feedback dieser Tester wird dann dazu verwendet, das Spiel zu optimieren. Für die Entwickler ist dies ein sehr spannender Moment, der zugleich Angst einflößend ist, da nun erstmals auch Personen außerhalb des Entwicklerkreises mitspielen dürfen.

Quelle: DualShockers