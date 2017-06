Sea of Thieves: ​Neuer E3-Trailer, Release auf 2018 verschoben

Im Rahmen der Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2017 hat Microsoft einen neuen, umfangreichen Gameplay-Trailer zu Sea of Thieves gezeigt, dem kommenden Spiel aus dem Hause Rare. Der Ausschnitt zeigt umfangreiche Szenen aus dem Piraten-Abenteuer - doch wem das Gezeigte zusagt, der wird sich offenbar noch eine ganze Weile auf das Spiel gedulden müssen. Sollte Sea of Thieves ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlicht werden, wurde das Release-Fenster nun auf das Frühjahr 2018 verschoben. Ein konkretes Datum gibt es auch weiterhin nicht.



Wie ihr seht, sollen Spieler in Sea of Thieves zahlreiche Möglichkeiten haben, mit Freunden gemeinsamen Piratenabenteuern zu frönen. Der Trailer zeigt etwa eine Schatzsuche, die auf einer mit gefährlichen Skelettmonstern besiedelten Insel startet, und in einer hitzigen Seeschlacht mündet. Das Spiel soll exklusiv für den PC und die Xbox One erscheinen - auf der neuen Xbox One X darf das Spiel zudem in 4K-Auflösung glänzen. für mehr rund um Sea of Thieves haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge. Erst im vergangenen Monat hatte der Entwickler zur technischen Alpha auf dem PC geladen.

Via Gamespot