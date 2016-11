Sea of Thieves: Kampfsystem ohne Zielhilfen

Das kommende Piraten-Onlinespiel Sea of Thieves von Rare ist anders. Es legt alles ab, was in MMOs "stören" könnte und konzentriert sich einfach auf den Spielspaß.

Das heißt, dass es so gut wie keine HUD-Elemente gibt. Während andere MMOs sehr viele Anzeigen nutzen, beispielsweise, um zu verdeutlichen, dass man mit einem Objekt interagieren kann oder, um zu zeigen, dass ein Gegner anvisiert ist, wird man in Sea of Thieves ohne diese Dinge auskommen müssen.

Das macht sich auch im Kampfsystem bemerkbar. Lead Designer Mike Chapman erklärte, dass ihr euch im Onlinespiel durch Schießen, Stechen und Schlagen zur Wehr setzen könnt, dabei aber nach Augenmaß zielen müsst. Es wird kein Fadenkreuz geben, welches euch anzeigt, wohin ihr schießen müsst. Das gilt im Übrigen auch für die Kanonen der Schiffe. Ihr zielt über Kimme und Korn. Das macht die Kämpfe sehr viel schwieriger als man das aus anderen Spielen gewöhnt ist, dafür aber auch deutlich realitätsnäher. Übrigens soll es nicht möglich sein, mit der Pistole aus der Hüfte zu feuern.

Die Pistolen werden die Spielfiguren regulär mit dem Lauf nach oben tragen, was anzeigen soll, ob ein anderer Spieler Böses im Schilde führt oder nicht. Außerdem muss nach jedem Schuss nachgeladen werden, was die Kämpfe sehr taktisch werden lassen könnte. Aufgrund des Nachladens spielen die Nahkämpfe mit Säbeln eine wichtige Rolle. Denn wer keine Zeit zum Nachladen hat, der greift zum Entermesser, was - wie der Name schon vermuten lässt - häufig bei Enterangriffen der Fall sein wird.

Sea of Thieves soll im kommenden Februar für Windows-10-PCs und Xbox One erscheinen. Für einen Beta-Test könnt ihr euch jetzt schon über das Insider-Programm anmelden.

Quelle: Forum von Sea of Thieves