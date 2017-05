Sea of Thieves: Technische Alpha am Wochenende erstmals auf PC

Nachdem in der Vergangenheit bereits die Xbox One-Version von Sea of Thieves häufiger von der Community getestet wurde, dürfen am kommenden Wochenende nun auch die PC-Spieler einen Blick in die technische Alpha des Multiplayer-Titels werfen. Allerdings wird dafür eine Einladung benötigt, die das Entwicklerteam von Rare bereits verschickt hat. Für den ersten Test wurden lediglich 1.000 Spieler mit unterschiedlichen Hardware-Einstellungen eingeladen. Die restlichen Spieler müssen auf zukünftige Alpha-Phasen warten - dann möchte das Entwicklerteam von Rare weitere Einladungen an Spieler verschicken. Wer sich noch nicht für das Insider-Programm angemeldet hat, kann dies auf der offiziellen Webseite machen.

Mit dem kommenden Test möchte das Studio erstes Feedback zur Steuerung mit Maus und Tastatur einholen. Zudem soll getestet werden, ob das Spiel auf unterschiedlichen Systemen problemfrei läuft. Die technische Alpha beginnt am 20. Mai 2017 und 20 Uhr deutscher Zeit und endet bereits drei Stunden später um 23 Uhr. Weitere Meldungen und Videos zu Sea of Thieves findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer