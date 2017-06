Let's be pirates! - Im Vorfeld der E3 konnten wir bei Microsoft Sea of Thieves anspielen und wurden hierzu mit angereisten Journalismus-Kollegen aus den Vereinigten Staaten in eine Seeräuber-Crew gesteckt. Nun, zumindest vermuten wir, dass es Kollegen waren, es könnte aber auch eine besonders penetrante Subgattung der Schreiäffchen gewesen sein, denn aufgrund massiver Belastung unserer Gehörgänge mussten wir den Geräuschpegel des für das Spiels eigentlich zwingend notwendigen Voice Chats auf ein Minimum stellen.

Besser als auf der auditiven Ebene lief es mit unseren Mitstreitern auch spielerisch nicht: Grundsätzlich wurden Vorschläge untereinander ignoriert, jeder machte, was er wollte und grundlegende Aufgaben wie das Steuern des Schiffes zu einem vorgegebenen Ziel oder das flicken eines Lecks, nachdem unser kreischender Steuermann mal wieder gegen einen Felsen gekracht war, erwiesen sich als nicht erfüllbar. Es lief so maximal suboptimal, dass wir nach der knapp halbstündigen Session genervt und geneigt waren, unseren Frust dem Spiel selbst anzulasten.

Dabei wäre das alles andere als fair, denn obwohl wir dem Piraten-Abenteuer in der Vergangenheit oft kritisch gegenüberstanden, wurde der Reiz des kooperativen Freibeutertums in dieser weit fortgeschrittenen Version des Titels viel deutlicher ersichtlich als jemals zuvor. Als vierköpfige Crew sind wir jeweils mit verschiedenen Items wie einem Schwert, einer Pistole, einer Flinte, einer Harmonika, Rum, diversen Schatzkarten und mehr ausgestattet. Mit diesen netten Goodies im Gepäck, machen wir uns auf offener See auf, Karten zu erforschen und die entsprechende Ziele anzusteuern. Unsere Mission: Natürlich Schätze finden! Hierzu müssen verschiedene Aufgaben wie das Hissen und Ausrichten der Segel, die Verwendung der Kanonen gegen angreifende Schiffe oder eben das Steuern des Schiffes unter den Team-Mitgliedern verteilt werden.

Verbrauchbare Ressourcen wie Kanonenkugeln, Bretter zum Flicken der Schiffswände und mehr können ganz simpel aufgenommen und dann wie jedes andere Item im Kreismenü ausgewählt und verwendet werden. Kentert unser Schiff, dann können wir uns mittels einer im Meer auftauchenden Meerjungfrauen-Statue wieder zurück ans Festland teleportieren lassen, wo - zumindest in der Demo - anschließend ein neues Schiff auf uns wartet. Übrigens: auch die Tiefen der See sind frei erforschbar und enthalten allerlei interessante Objekte wie versunkene Galeeren, werden allerdings auch von extrem beißwütigen Haien bewohnt.

Gerne würde wir an dieser Stelle noch von unseren Erlebnissen auf dem Festland und unserer Suche nach einem Schatz berichten, so weit kamen wir in unserer Spielesession aufgrund der penetranten Spielart unserer Crew-Mitglieder leider nicht. Theoretisch erwarten uns hier aber Schwertkämpfe, dunkle Höhlen mit vergrabenen Kisten und andere coole Gameplay-Elemente und -Momente, welche mit Freunden bestimmt viel Spaß machen werden. Die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist jene nach der Langzeitmotivation und jene, worauf das Spiel schlussendlich hinausläuft. Aktuell nämlich können wir uns noch nicht vorstellen, wie das eigentlich gelungene Gameplay über viele Stunden hinweg den Spielspaß tragen soll. Anfang 2018 wissen wir Bescheid - dann endlich erscheint Sea of Thieves.