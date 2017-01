Scalebound: Details zur Einstellung - Director Hideki Kamiya macht wegen Gesundheitsproblemen eine Pause

Scalebound hatten vielleicht gar nicht so viele Spieler auf dem Radar, denn nachdem das Action-RPG zur E3 2014 exklusiv für die Xbox One angekündigt wurde, gab es eine längere Funkstille. Bis im Sommer vergangenen Jahres die Entwicklung der PC-Fassung bekannt gegeben wurde.

Doch jetzt folgte plötzlich das Aus. Microsoft ließ alle offiziellen Informationen, Bilder und Videos zum Spiel löschen und will sich auf die anderen Titel im Portfolio konzentrieren. Doch warum wurde das Action-RPG eingestellt? Hierzu tauchen mittlerweile immer mehr Informationen im Internet auf. Angeblich war die Entwicklung von Problemen behaftet und lief gar nicht so, wie Microsoft sich dies vorgestellt hatte. Das Entwicklerstudio Platinum Games hatte mit Engine-Problemen zu kämpfen und Deadlines wurden immer wieder nicht eingehalten. Das Spiel konnte einfach nicht mit einer guten Framerate auf der Xbox One zum Laufen gebracht werden. Hinzu kamen starke kreative Differenzen zwischen Microsoft und den Entwicklern, welche zu einer Demoralisierung geführt haben sollen. Auch die Zahlungen an die Entwickler sollen eingestellt worden sein. Was davon stimmt, kann momentan nicht mit Sicherheit gesagt werden.

All dieser Stress führte schließlich dazu, dass sich Hideki Kamiya, Director des Entwicklerstudios Platinum Games, aus gesundheitlichen Gründen temporär aus der Firma zurückziehen musste, um eine Pause zu machen.

Platinum Games haben momentan wenig Glück mit ihren Spielen. Erst kürzlich wurden auch einige Spiele des Studios von Steam entfernt, dazu gehören Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan, TMNT: Out of the Shadows und The Amazing Spider-Man. Das Action-Rollenspiel Nier: Automata jedoch wird nach wie vor entwickelt und die vor Kurzem veröffentlichte Demo kam bei den Fans sogar ziemlich gut an.

Quelle: WCCFTech