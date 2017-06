Anfang des Jahres gab Publisher Microsoft die Einstellung des von Entwicklerstudio Platinum Games entwickelten Action-Titels Scalebound bekannt. In einem neuen Interview mit der japanischen Internetseite GameWatch hat Xbox-Chef Phil Spencer nun weitere Details zu den Geschehnissen verraten. Demnach versteht Spencer die große Enttäuschung der Fans und spricht zudem seinen Respekt für alle Mitarbeiter - inklusive Game Director Hideki Kamiya - bei Entwickler Platinum Games aus.

In der Zeit der Entwicklung haben beide Studios viel voneinander gelernt und der Xbox-Chef hofft, dass beide Unternehmen und Director Hideki Kamiya in Zukunft erneut zusammenarbeiten werden. Laut Spencer fand die Ankündigung von Scalebound zu früh statt. Nach der Enthüllung stieg der Druck für das Entwicklerteam. Am Ende hatten Microsoft und Platinum Games Sorgen, dass das Spiel nicht den Erwartungen der Fans entsprechen werde. Aus diesem Grund wurde schließlich der Stecker gezogen.

Allgemein appelliert der Xbox-Chef an japanische Entwicklerstudios und wünscht sich mehr Spiele für Konsolen. Zudem glaubt Spencer, dass Spieler in Japan wieder Interesse an Konsolen-Spielen haben - gestärkt durch den Erfolg der Nintendo Switch. Weitere Meldungen und Videos zu Scalebound findet Ihr auf unserer Themenseite.