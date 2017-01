Scalebound: Microsoft gibt Einstellung des Action-Rollenspiels bekannt

Scalebound erscheint nicht mehr. Nachdem am gestrigen Abend zunächst Gerüchte um eine mögliche Einstellung die Runde machten, hat Microsoft diese nun umgehend auch offiziell bestätigt. Auf der Webseite zum Action-Rollenspiel heißt es: "Nach sorgfältiger Überlegung sind wir zu der Entscheidung gelangt, die Arbeiten an Scalebound abzubrechen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht." Eine wirkliche Begründung für das Aus enthält das sehr knappe Statement nicht.

Scalebound wurde auf der E3 2014 exklusiv für Microsofts Xbox One angekündigt. Erst im Sommer des vergangenen Jahres wurde auch eine PC-Umsetzung bestätigt. Mit der Entwicklung hat Platinum Games bereits 2006 begonnen. Scalebound war für Nintendos damals brandneue Motion-Control-Konsole Wii geplant. Noch in der Konzeptphase wurde das Projekt aber wieder auf Eis gelegt. Platinum konzentrierte sich auf Titel wie Bayonetta und Wonderful 101. Erst durch eine Finanzierungszusage von Microsoft erlebte Scalebound eine Wiederauferstehung. Sollten die Rechte an Scalebound bei Platinum liegen, ist vielleicht sogar ein zweites Comeback möglich. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber reine Spekulation. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Scalebound.

